Город в Карелии вошел в топ-10 самых популярных мест для отдыха с детьми на осенних каникулах

Также Лахденпохья оказалась одним из самых дорогих направлений, уступив лишь горнолыжному курорту в Башкирии.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru рассказал о наиболее популярных направлениях для поездок с детьми на осенних каникулах. В топ-10 помимо Сочи, Евпатории, Санкт-Петербурга, Кисловодска, Москвы, Казани, Калининграда, Банного, Мышкина в Российской Федерации и Гагры в Абхазии вошел также карельский город Лахденпохья.

По данным Tvil.ru, туристы с детьми бронируют отдых на неделю (в среднем, на 8 ночей) осенью и тратят на проживание от 1,8 до 12 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Гагре, дороже — в Банном.

Отдых в Лахденпохье по ценнику уступает лишь курортной зоне Банное — суточная аренда жилья в карельском городе обойдется отдыхающим в 6840 рублей.

Несмотря на это, город в Приладожье популярен среди отдыхающих с детьми — ранее Лахденпохья вошла в число самых популярных мест для семейного отдыха в «бархатный» сезон.