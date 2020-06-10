На долю республики приходится около 4% общероссийской лесозаготовки.

Карелия вошла в десятку российских регионов, где заготавливается наибольший объем древесины. Согласно данным Росстата, в прошлом году этот объем составил в республике 7,7 миллиона кубометров, или около 4% общероссийской лесозаготовки.

Всего в 2019 году в стране было заготовлено 219,2 миллиона кубометров древесины. Больше всего их них – 31,7 миллиона кубометров – в Томской области. На втором месте по объему лесозаготовки оказался Красноярский край с 25,6 миллиона кубометров. Третье место досталось соседней с Карелией Вологодской области, где в минувшем году было заготовлено 16,9 миллиона кубометров.

Республика в десятке регионов с самым высоким объемом лесозаготовки заняла восьмое место.