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Карелия вошла в десятку российских регионов, где заготавливается наибольший объем древесины

Новости. Экономика
12:55, 11 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Юрий Белинский
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На долю республики приходится около 4% общероссийской лесозаготовки.

Карелия вошла в десятку российских регионов, где заготавливается наибольший объем древесины. Согласно данным Росстата, в прошлом году этот объем составил в республике 7,7 миллиона кубометров, или около 4% общероссийской лесозаготовки.

Всего в 2019 году в стране было заготовлено 219,2 миллиона кубометров древесины. Больше всего их них – 31,7 миллиона кубометров – в Томской области. На втором месте по объему лесозаготовки оказался Красноярский край с 25,6 миллиона кубометров. Третье место досталось соседней с Карелией Вологодской области, где в минувшем году было заготовлено 16,9 миллиона кубометров.

Республика в десятке регионов с самым высоким объемом лесозаготовки заняла восьмое место.

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Комментарии

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елпидифор
2020-06-11 14:28:37
В детской памяти конца 50-х годов запечатлелся огромный плакат на здании Совнархоза - ныне Кареллеспрома: трактор ТДТ-40 волочащий пакет хлыстов среди бескрайнего "поля" пеньков. Тогда это считалось нормой.
User
2020-06-11 13:05:48
Республика в десятке регионов с самым высоким объемом лесозаготовки заняла восьмое место.
А по лесовосстановлению на каком месте?
zanoza
2020-06-11 14:44:05
User, ++++++++
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