Карелия вошла в топ-3 ягодных регионов России

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провёл опрос пользователей социальных сетей и определил, какие самые «ягодные» регионы России.

По данным сервиса, около половины опрошенных назвали ягоды Краснодарского края самыми вкусными. 48% россиян покупают ягоды Кубани. На втором месте — Крым, 18%. «Бронзу» в рейтинге самых ягодных регионов страны получила республика Карелия — 15%.

В десятку самых ягодных регионов также вошли Башкирия, Московская, Ленинградская, Новосибирская, Вологодская область, Новгородская и Тверская области.

Ранее пользователи социальных сетей проголосовали за то, что «сезон тихой охоты» лучше проводить в Карелии. Республика заняла первое место среди самых грибных регионов.