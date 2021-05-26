Карелия занимает первое место в десятке самых грибных регионов России

Пользователей социальных сетей проголосовали за то, что "сезон тихой охоты" лучше проводить в Карелии.
Скоро начнётся сезон "тихой" охоты на грибы. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, в каких регионах страны грибники собирают полные лукошки «белых», опят, маслят и других съедобных грибов.
42 % опрошенных высказались, что в лесах республики Карелия растёт больше всего грибов. На втором месте – Ленинградская область, 16 %. «Бронзу» в рейтинге самых грибных мест получили сразу два региона – Краснодарский край и Архангельская область, которые набрали по 8 % голосов.
Десять самых грибных регионов России:
1.Карелия, 42 %
2.Ленинградская область, 16 %
3.Краснодарский край, 8 %
4.Архангельская область, 8 %
5.Крым, 6 %
6.Новгородская область, 6 %
7.Владимирская область, 4 %
8.Самарская область, 4 %
9.Башкирия, 4 %
10.Ивановская область, 2 %
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