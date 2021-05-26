Карелия занимает первое место в десятке самых грибных регионов России

Пользователей социальных сетей проголосовали за то, что "сезон тихой охоты" лучше проводить в Карелии.

Скоро начнётся сезон "тихой" охоты на грибы. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, в каких регионах страны грибники собирают полные лукошки «белых», опят, маслят и других съедобных грибов.

42 % опрошенных высказались, что в лесах республики Карелия растёт больше всего грибов. На втором месте – Ленинградская область, 16 %. «Бронзу» в рейтинге самых грибных мест получили сразу два региона – Краснодарский край и Архангельская область, которые набрали по 8 % голосов.

Десять самых грибных регионов России:

1.Карелия, 42 %

2.Ленинградская область, 16 %

3.Краснодарский край, 8 %

4.Архангельская область, 8 %

5.Крым, 6 %

6.Новгородская область, 6 %

7.Владимирская область, 4 %

8.Самарская область, 4 %

9.Башкирия, 4 %

10.Ивановская область, 2 %