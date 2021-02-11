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Карелия вошла в тройку лидеров по росту промышленности на Северо-Западе

Новости. Экономика
09:25, 12 Февраля 2021
фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Промышленное производство в Карелии в 2020 году выросло на 2,2% по сравнению с 2019 годом на фоне спада в большинстве других регионов Северо-Запада.

Это следует из презентации проведенного Карелиястатом мониторинга основных социально-экономических показателей республики.

Кроме Карелии промышленное производство выросло только в Вологодской и Новгородской областях – на 2,3% и 4,1% соответственно.

Во всех остальных регионах Северо-Запада в 2020 году произошло сокращение показателей на 1%-8% по сравнению с 2019 годом.

За счет чего Карелия выбилась в лидеры, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2021-02-12 10:05:55
Ещё бы где карельское производство разобраться и было бы хорошо :)
кир
2021-02-12 10:28:24
Изя, правда, где? Поставят памятник Гаскойну и будет он с упреком взирать на место бывшего завода. :) А куда ему ещё смотреть?
Гость
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