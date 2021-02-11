Карелия вошла в тройку лидеров по росту промышленности на Северо-Западе

Промышленное производство в Карелии в 2020 году выросло на 2,2% по сравнению с 2019 годом на фоне спада в большинстве других регионов Северо-Запада.

Это следует из презентации проведенного Карелиястатом мониторинга основных социально-экономических показателей республики.

Кроме Карелии промышленное производство выросло только в Вологодской и Новгородской областях – на 2,3% и 4,1% соответственно.

Во всех остальных регионах Северо-Запада в 2020 году произошло сокращение показателей на 1%-8% по сравнению с 2019 годом.

За счет чего Карелия выбилась в лидеры, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".