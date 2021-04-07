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Карелия вошла в тройку регионов России с самыми шумными соседями

Новости. Общество
10:08, 08 Апреля 2021
фото: © REUTERS/David Mdzinarishvili
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На плохую звукоизоляцию пожаловались 27% жителей Карелии.

Специалисты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza провели исследование, в рамках которого назвали регионы России с самыми шумными соседями. Больше всех на плохую звукоизоляцию пожаловались жители Магаданской области. Об этом говорится в материале, поступившем в распоряжение "Ленты.ру".

Магаданская область заняла первую строчку рейтинга с показателем в 37 процентов. В ТОП-3 списка также оказались Хабаровский край и Республика Карелия, где на шум соседей пожаловались почти 31 и 27 процентов респондентов, соответственно.

Ниже в рейтинге расположились Чукотский автономный округ (более 26 процентов) и Астраханская область (около 22 процентов). Около 19 процентов недовольных шумоизоляцией насчитали в Камчатском крае, Санкт-Петербурге и Москве. Меньше всего от шумных соседей страдают в Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Чечне.

Аналитики также определили регионы, жители которых чаще всего жалуются на нарушение общественного порядка вблизи дома или в подъезде. Первые три строчки рейтинга заняли Карелия (16 процентов недовольных), Орловская область и Северная Осетия — по 13 процентов. Ниже в списке оказались Чукотский автономный округ (11 процентов), Новосибирская (11 процентов) и Саратовская области (10 процентов), а также Республика Коми (10 процентов), Забайкальский край (9 процентов), Омская область и Хабаровский край — 8 процентов.

В январе 2021 года адвокат назвала россиянам способы борьбы с шумными соседями. В подобных случаях жителям посоветовали узнать, какие в определенном регионе установлены нормы тишины, регулирующие уровень допустимого шума. В случае нарушения правил недовольные могут вызывать полицию.

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Комментарии

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артурка смартфончиков
2021-04-08 11:05:44
Так задумано в Карелии, всё везде плохо , больше субсидий центр выдаст и работать на хрен не надо .
dimchik19725
2021-04-08 10:24:38
:))) Конечно, на каждых десятерых жителей- по наливайке!
Серж
2021-04-08 10:09:46
Ну везде Карелия в зопе , уметь так надо .
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