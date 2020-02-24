Карелия заняла 22 место в рейтинге регионов по аварийности на дорогах

Количество ДТП с пострадавшими в Карелии снизилось за год на 7,4 процента.

Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по аварийности на дорогах. Специалисты проанализировали данные МВД РФ по количество ДТП, в которых были пострадавшие и погибшие по итогам 2019 года.

Самыми безопасными регионами по количеству дорожно-транспортных происшествий в прошлом году оказались Чечня и Чукотский автономный край. Так, в Чеченской республике произошло 76 ДТП на 100 тысяч автомобилей. На Чукотке зарегистрировано 139 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч машин.

Согласно данным рейтинга, опасными регионами являются Омская, Ярославская области и Республика Тыва. Они заняли с 83 по 85 места. В этих регионах в 2019 году произошло 476, 504 и 858 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Карелия в рейтинге занимает 22 место. Количество ДТП на 100 тысяч автомобилей в республике – 244. По сравнению с 2018 годом число происшествий с пострадавшими снизилось на 7,4 процента.

По данным экспертов РИА Новости, количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, в России за 2019 год снизилось на 2,2%. Число самих пострадавших также уменьшилось: погибших — на 6,8%, раненых — на 1,9%.

Напомним, 24 февраля в аварии на трассе в Карелии пострадали три человека.