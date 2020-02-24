890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии вмешается в конфликт с парком "Каменный бор" в Петрозаводске 19
24.02.2020 17:40
Политические итоги: "Карелию официально признали лузером" 5
Новое
Сегодня 13:03
Пожарные оригинально поздравили жителей Карелии с Днем защитника Отечества (ВИДЕО)
24.02.2020 15:31
Карелию записали в лузеры   2
Сегодня 11:37
Мужчина избил врача в одной из больниц Петрозаводска 1
Новое
Сегодня 12:47

Карелия заняла 22 место в рейтинге регионов по аварийности на дорогах

Новости. Общество
11:42, 25 Февраля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
Загрузка...

Количество ДТП с пострадавшими в Карелии снизилось за год на 7,4 процента.

Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по аварийности на дорогах. Специалисты проанализировали данные МВД РФ по количество ДТП, в которых были пострадавшие и погибшие по итогам 2019 года.

Самыми безопасными регионами по количеству дорожно-транспортных происшествий в прошлом году оказались Чечня и Чукотский автономный край. Так, в Чеченской республике произошло 76 ДТП на 100 тысяч автомобилей. На Чукотке зарегистрировано 139 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч машин.

Согласно данным рейтинга, опасными регионами являются Омская, Ярославская области и Республика Тыва. Они заняли с 83 по 85 места. В этих регионах в 2019 году произошло 476, 504 и 858 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Карелия в рейтинге занимает 22 место. Количество ДТП на 100 тысяч автомобилей в республике – 244. По сравнению с 2018 годом число происшествий с пострадавшими снизилось на 7,4 процента.

По данным экспертов РИА Новости, количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, в России за 2019 год снизилось на 2,2%. Число самих пострадавших также уменьшилось: погибших — на 6,8%, раненых — на 1,9%.

Напомним, 24 февраля в аварии на трассе в Карелии пострадали три человека.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2020-02-25 12:27:50
Хоть тут заняли приличное место , в отличии от остальных сфер , хотя и аварий " море".,
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2020, 12:21
Финляндия хочет создать с соседним с Карелией регионом особую экономическую зону
19.02.2020, 08:40
Житель Карелии набрал кредитов и умер
20.02.2020, 11:08
Камеры зафиксировали сильную вспышку над одним из городов Карелии (ВИДЕО)
21.02.2020, 11:13
Водитель автобуса, в наркотическом опьянении катавший пассажиров по Петрозаводску, выдворен из страны
18.02.2020, 08:56
Премьер-министр задумал снизить платежи граждан по действующим ипотечным кредитам
22.02.2020, 10:52
"Пятерочка" в ближайшие месяцы откроет в Карелии 10 новых магазинов

Чтиво

Сегодня 12:13
Без политики
Костная клиника: кровь почистили - и вдруг отступил былой недуг
Метод внутривенной лазерной очистки крови (ВЛОК) часто называют "волшебной пилюлей" для организма.
Карелию записали в лузеры   2
Сегодня 11:37
Что подарить мужчинам на 23 февраля
20.02.2020 14:44
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о предстоящих поправках в Конституцию
19.02.2020 16:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»