Карелия заняла 71 место в рейтинге по динамике промышленного производства

Эксперты "РИА Рейтинг" поместили республику Карелия на 71 место в рейтинге регионов по динамике промышленного производства.

В Карелии в период с января по май этого года индекс промышленного производства составил 98,6% от аналогичного показателя прошлого года.

Карелия оказалась на 71 месте из 85 по показателю роста промышленности.

Лидерами указанного рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Крым.

Кто в числе аутсайдеров, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".