Карелия заняла 71 место в рейтинге по динамике промышленного производства

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Эксперты "РИА Рейтинг" поместили республику Карелия на 71 место в рейтинге регионов по динамике промышленного производства.
В Карелии в период с января по май этого года индекс промышленного производства составил 98,6% от аналогичного показателя прошлого года.
Карелия оказалась на 71 месте из 85 по показателю роста промышленности.
Лидерами указанного рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Крым.
Кто в числе аутсайдеров, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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