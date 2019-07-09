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Новости. Общество
13:26, 09 Июля 2019
фото: © ТАСС/Марина Лысцева

Карелия заняла 71 место в рейтинге по динамике промышленного производства

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Эксперты "РИА Рейтинг" поместили республику Карелия на 71 место в рейтинге регионов по динамике промышленного производства.

В Карелии в период с января по май этого года индекс промышленного производства составил 98,6% от аналогичного показателя прошлого года.

Карелия оказалась на 71 месте из 85 по показателю роста промышленности.

Лидерами указанного рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Крым.

Кто в числе аутсайдеров, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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User
2019-07-09 15:22:18
"В Карелии в период с января по май этого года индекс промышленного производства составил 98,6% от аналогичного показателя прошлого года."

Таки, отрицательный рост - тоже рост? :) Для чего эти дебильные рейтинги?
Dima
2019-07-09 14:29:33
71-е? - почетно! Позади нас такие гиганты промышленности как Чечня и Ингушетия.
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