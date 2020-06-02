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Карелиястат назвал год, когда в Карелии была зафиксирована максимальная численность жителей

Новости. Общество
14:31, 03 Июня 2020
фото: © Виртуальный музей Арбитражного суда Карелии
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На тот момент в республике проживало 790,2 тысячи человек, сообщили в Карелиястат.

Уточнение численности населения является одним из главных вопросов всех проведенных в нашей стране переписей. Ведь нельзя планировать развитие страны, не зная ответ на вопрос какой численностью мы располагаем. Это касается буквально всех сфер жизни. 

По итогам последней Всероссийской переписи населения 2010 года в Карелии проживало 643,5 тысячи человек, по сравнению с 2002 годом численность уменьшилась на 72,8 тысячи человек.

По данным Карелиястата, на начало 2020 года численность населения республики составила 614,1 тысячи человек. Причем, большая часть из них - 81% приходится на долю городского населения и только 19% - сельского (для справки: по итогам ВПН-2002 соответственно 75% и 25%, ВПН-2010 – 78% и 22%). За последний год численность населения региона сократилась на 4,0 тысячи человек, на 1 января 2019 года этот показатель составлял 618,1 тысячи человек.

Если проанализировать численность населения республики по итогам переписей советского и российского периодов, то максимальная численность зафиксирована в 1989 году. На тот момент в республике проживало 790,2 тысячи человек. В это десятилетие снизился отток населения из республики, несколько повысился уровень естественного прироста за счет повышения рождаемости. 

Например, в связи с освоением Костомукшского железорудного месторождения и строительством города горняков, Костомукша испытала настоящий миграционный бум: только за 1984 год миграционный прирост составил 5,2 тысяч человек.  

Новую информацию о демографической ситуации в Карелии и о других регионах страны мы узнаем после проведения Всероссийской переписи населения 2020 года. 

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год. 

Подготовка к важнейшему государственному мероприятию в регионах России, в том числе и в нашей республике, продолжается. 

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-03 16:36:34
Все должны быть оцифрованы. Универсальная цифровая карточка заменит паспорта. :)
Гость
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