Карелиястат опубликовал данные о зарплатах бюджетников Карелии

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Заработная плата всех категорий работников бюджетных учреждений Карелии выросла во втором квартале 2019 года.
Это следует из данных Карелиястата о средней зарплате бюджетников за отчетный период.
Зарплата школьных учителей во втором квартале достигла в среднем 46766 рублей. По итогам января-декабря прошлого года этот показатель составлял 34413 рублей.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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