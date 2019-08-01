Карелиястат опубликовал данные о зарплатах бюджетников Карелии

Заработная плата всех категорий работников бюджетных учреждений Карелии выросла во втором квартале 2019 года.

Это следует из данных Карелиястата о средней зарплате бюджетников за отчетный период.

Зарплата школьных учителей во втором квартале достигла в среднем 46766 рублей. По итогам января-декабря прошлого года этот показатель составлял 34413 рублей.

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