Карелиястат отмечает снижение цен на бензин в республике

Снижение стоимости бензина и дизельного топлива в Петрозаводске, наметившееся в феврале, продолжилось в марте.

Это следует из данных Карелиястата об изменении потребительских ценах на товары и услуги в первой декаде марта.

По сравнению с началом месяца средняя цена на дизельное топливо снизилась на 0,2% - до 48 рублей 36 копеек за литр.

Как подешевел АИ-95, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".