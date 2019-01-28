Карелиястат заявил о спаде пищевой промышленности в регионе

Рост производства пищевых продуктов, наблюдавшийся в Карелии в течение почти всего 2018 года, сменился спадом.

Это следует из данных Карелиястата за 2018 год.

Согласно официальной статистике, за 8 месяцев 2018 года производство пищевых продуктов в Карелии выросло на 6%, а по итогам года - сократилось на 0,7% по сравнению с 2017 годом.

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