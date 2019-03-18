Карельская делегация вновь собралась в Китай

На конец марта запланирован очередной визит официальной делегации Карелии в провинцию Фуцзянь Китайской народной республики.

Это подтвердил один из членов делегации, министр экономического развития и промышленности РК Павел Буренков. Он сообщил, что делегацию возглавит заместитель главы республики – постоянный представитель Карелии при президенте России Владимир Тимофеев, а в ее состав вошла также заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.

"С бредовой идеей создания в Китае, население которого составляет 1,5 миллиарда человек, одного магазинчика, нашей маленькой республике нечего туда идти и позориться, – в конфиденциальной беседе сказал эксперт. – По большому счету, находящейся очень далеко от Китая Карелии нечего ему предложить. Китай, при желании, может покупать лес гораздо ближе: на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, что минимизирует транспортные расходы".

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