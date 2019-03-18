Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
09:10, 18 Марта 2019
фото: Павел Буренков / vk.com

Карельская делегация вновь собралась в Китай

Загрузка...

На конец марта запланирован очередной визит официальной делегации Карелии в провинцию Фуцзянь Китайской народной республики.

Это подтвердил один из членов делегации, министр экономического развития и промышленности РК Павел Буренков. Он сообщил, что делегацию возглавит заместитель главы республики – постоянный представитель Карелии при президенте России Владимир Тимофеев, а в ее состав вошла также заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.

"С бредовой идеей создания в Китае, население которого составляет 1,5 миллиарда человек, одного магазинчика, нашей маленькой республике нечего туда идти и позориться, – в конфиденциальной беседе  сказал эксперт. – По большому счету, находящейся очень далеко от Китая Карелии нечего ему предложить. Китай, при желании, может покупать лес гораздо ближе: на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, что минимизирует транспортные расходы". 

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Правдивый
2019-03-18 10:45:26
Молодцы! Умеют и жить и тратить народные деньги!
zanoza
2019-03-18 10:33:40
Что ж не прокатиться за бюджетный счёт!? Когда уже это безобразие в нашем регионе прекратиться! Лучше бы окна пластиковые в школах и садах установили , была бы хоть какая-то польза.
Изя
2019-03-18 09:28:01
Дааааааа уж , это уже диагноз . Тунеядцы и бездельники , прожиратели бюджета . Прокурор то в этой республике и фед. инспектор есть какие то хоть ?????????????????? :)
12345
2019-03-18 09:51:14
Изя, ну эти же новые посланцы раньше не ездили, может что-то у них получится? А гр. П. туда зачем едет?
Изя
2019-03-18 10:11:53
12345, Отдельные персонажи уже в Париже побывали , с хором мужчинок Валаамского монастыря . И чо с этого ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2019, 15:22
ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска выстроились в очередь за почти халявной пиццей
12.03.2019, 15:33
В поликлинике Петрозаводска умер мужчина
16.03.2019, 12:08
В подъезде жилого дома в Петрозаводске обнаружен труп мужчины
11.03.2019, 22:00
Госдума отказалась поднимать МРОТ до 25 тысяч рублей
15.03.2019, 12:06
ГИБДД оштрафовала сбитую в центре Петрозаводска девушку
16.03.2019, 21:40
Лобода показала изменившуюся после родов фигуру, выложив откровенное селфи

Аналитика

13.03.2019 11:53
Капитал
Воздушные замки 9
С проектом строительства в Петрозаводске завода по выпуску лесозаготовительной техники продолжают происходить загадочные истории.
Год после голосования: жизнь, достойная выбора 7
13.03.2019 10:08
Большие машины – большие проблемы 4
11.03.2019 15:47
"Противостояние – надуманное" 3
11.03.2019 15:02
"Населению нужно максимально активизироваться и сплотиться" 7
11.03.2019 12:26
Вся аналитика

Чтиво

13.03.2019 09:18
Без политики
Весеннее обострение
Весна считается самым тяжёлым периодом для организма, когда обостряются все хронические заболевания. Пришло время подумать о своём здоровье и заняться его восстановлением.
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
Сколько стоит наше здоровье
01.03.2019 12:07
архив чтиво

Медиа

В Кондопоге выбрали "Мисс ЦБК"
15.03.2019 12:57
все фото и видео

Опрос

За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в этом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»