Карельская граница теряет туристов

Трафик на участке российско-финляндской границы в Карелии продолжает падать.

Уходящий год не принес оживления на карельском участке российско-финляндской границы. Как свидетельствуют данные Пограничной службы Финляндии, поток туристов сокращается на всех многосторонних автомобильных пунктах пропуска, расположенных на территории Карелии.

Так, на самом популярном МАПП "Вяртсиля-Ниирала" в январе-ноябре нынешнего года было зарегистрировано около одного миллиона 49 тысяч пересечений границы, что на 6% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Более половины пересечений, а если точнее – 52,4% - пришлось на долю граждан Финляндии, большинство из которых по-прежнему ездит в Карелию за автомобильным топливом. Доля россиян оказалась не намного меньше – 46,6%.

Похожая картина наблюдается и на МАПП "Люття-Вартиус". Количество пересечений границы за 11 месяцев этого года там составило около 344 тысяч и по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом уменьшилось на 3,6%. На самом северном карельском МАПП "Суоперя-Куусамо" показатели значительно ниже: в уходящем году там было зафиксировано всего около 48 тысяч переходов границы, что на 9,2% ниже, чем в январе-ноябре 2017 года.