Карельские автоперевозчики: "Дайте нам работать!"

На Вознесенском шоссе прошла акция протеста водителей камневозов.

Карельские автоперевозчики провели утром 5 декабря акцию протеста против жесткого прессинга, устроенного сотрудниками ГИБДД в отношении водителей большегрузов после ноябрьской трагедии в Петрозаводске, где груженный каменными блоками автомобиль с полуприцепом сбил насмерть женщину на пешеходном переходе. Участники акции остановили несколько фур на Вознесенском шоссе и собрались на встречу с журналистами возле автозаправки, расположенной перед въездом в город. По словам автоперевозчиков, сотрудники дорожно-патрульной службы фактически блокировали перевозки каменных блоков – под предлогом проверки наличия у машин тахографов, бортов и дополнительных фар полицейские задерживают большегрузы на длительный период, выписывают необоснованные штрафы и даже снимают тягачи и прицепы с регистрации.

"Вот вчера у меня была ситуация, - рассказал один из перевозчиков Максим Голенищев. – За тахограф меня уже не могут привлечь, так сотрудник ДПС говорит: "За борта". У меня в свидетельстве о регистрации транспортного средства написано: "Прицеп общего назначения, гражданский, либо прочие полуприцепы". Эти свидетельства о регистрации выдавали сотрудники ГИБДД! Завод-изготовитель не оборудовал мой прицеп бортами, они там не предусмотрены! А мне говорят: "Нет, ты должен поставить борта!". У технадзора к моим бортам не возникло вопросов, а сотрудники ДПС вчера вечером четыре часа продержали мою машину на Гвардейской, не зная, что мне выписать штраф!".

"Если выехать сейчас на трассу "Санкт-Петербург-Мурманск", так там каждого второго можно останавливать и снимать с учета. Сколько у нас джипов ездит с дополнительными фарами! Но мы же их ставим не для красоты, а для того, чтобы в темное время суток мы могли как-то ехать и освещать себе дорогу. А сотрудник ДПС пришел и говорит: "Вот у вас фары стоят!". Да, они стоят, но я их ставлю для своей же безопасности, чтобы мне не задавить какого-нибудь человека! Тогда пусть каждую вторую машину снимают с регистрации! Почему именно мы? Едет точно такая же машина только с тентом, но ее никто не останавливает, а камневозы оформляют по-полной! Чем мы хуже других?" – возмутился еще один перевозчик Виктор Исаков.

Как заявил "Столице на Онего" Максим Голенищев, участники акции хотели привлечь внимание республиканских властей и общественности Карелии к действиям сотрудников ГИБДД. "Да мы сейчас встанем на неделю, и заводы по переработке камня в республике остановятся! – предупредил Голенищев. – До Нового года осталось чуть-чуть, у нас всех семьи, дайте нам поработать!".