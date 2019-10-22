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Новости. Общество
14:00, 22 Октября 2019

Карельские бизнес-клиенты Tele2 предпочитают вести дела с Петербургом

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Петрозаводск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал пользовательскую активность корпоративных клиентов из Карелии за три летних месяца.

Во время деловых поездок предприниматели проговорили почти 400 тысяч минут и использовали почти 25 Тб мобильного интернета.

Половина корпоративных абонентов Tele2 из республики летом провели время в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Москве. За три месяца они побывали во всех регионах Северо-Запада, а также на юге страны и в городах Урала и Сибири.

Среди регионов, которые посетили предприниматели, находятся даже Хабаровск и Владивосток. Всего за лето вологжане посетили 68 городов, прошлым летом – 59. Самым популярным месяцем для поездок внутри страны стал июль.

Общая продолжительность разговоров предпринимателей в поездках составила 400 000 минут. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года жители Карелии стали говорить на 23% больше. Возросла также активность предпринимателей в интернете. Относительно прошлого года трафик вырос на 30%.

Возросшая активность бизнес-абонентов Tele2 обусловлена в том числе выгодными условиями оператора в поездках по стране.

Пользователи новых корпоративных тарифов не платят за междугороднюю связь: все предложения включают безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Его можно использовать для звонков на телефоны других операторов в домашнем регионе и по стране. При этом в поездках по России (кроме Республики Крым и Севастополя) условия тарифов не меняются, и в бизнес-путешествиях предприниматели могут пользоваться связью на домашних условиях.

Новости Телекома

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