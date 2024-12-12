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Карельские депутаты попросили Марата Хуснуллина скорректировать критерии участия регионов в федеральном проекте «Развитие общественного транспорта»

Новости. Общество
15:20, 12 Декабря 2024
фото: © Заксобрания Карелии

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В обращении говорится, что по условиям проекта принять в нем участие не могут малые города с населением менее 50 тысяч человек и поселки. Вместе с тем обновление подвижного состава актуально и для небольших населенных пунктов.

Парламентарии Карелии обратились к зампреду правительства России Марату Хуснуллину с просьбой скорректировать критерии для участия регионов в федеральном проекте «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Инициативу представил один из авторов обращения,  председатель комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Заксобрания Карелии Леонид Лиминчук.

Если предложение учтут, в федеральной программе сможет участвовать не только Петрозаводск, но и сельские поселения, где люди особо остро нуждаются в новых автобусах, чтобы без проблем добираться до столицы республики, райцентров, в больницы и школы.

«Нам необходимо развивать подвижный состав, чтобы перевозить жителей Карелии, гостей, туристов. Однако критерии, которые установлены федеральным законодательством для участия в программах, очень строгие. Например, города с населением более 50 тысяч человек с учетом бюджетной обеспеченности и кредитной нагрузки. По этому критерию из 18 городских и муниципальных округов и районов Карелии сможет участвовать только Петрозаводск. А районы и арктические территории, где проблема с транспортом стоит особенно остро, не смогут участвовать. Поэтому критерии необходимо скорректировать с учетом особенностей Карелии, где сельские поселения и малонаселенные территории нуждаются в транспортной доступности. Мы не можем оставить отдаленные районы республики без новых автобусов и микроавтобусов. Тем более жалобы на некачественное транспортное обслуживание носит уже критический характер. Посмотрим, что скажут на федеральном уровне по поводу нашей инициативы», — сказал Леонид Лиминчук.

Депутаты единогласно поддержали предложение парламентария. Если федералы одобрят проект, то транспортная доступность малонаселенных территорий качественно изменится в Карелии.

Напомним, что президент России Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта в стране в августе 2023 года подчеркнул необходимость создавать качественные и доступные условия для поездок всех жителей страны — как в городах, так и в поселках и селах.

 

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