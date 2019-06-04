Карельские энергетики провели День донора

Сотрудники филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" и филиала МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" 4 июня приняли участие в летнем Дне донора.

Это уже второе такое волонтерское мероприятие в 2019 году, инициированное энергетиками среди своих сотрудников. На улице Кирова был организован мобильный передвижной пункт приема крови. Собранная кровь будет передана пациентам в больницах Петрозаводска.

— Сегодня в управлении филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" прошел второй в этом году День донора, в нем приняли участие более 30 сотрудников. Хочу поблагодарить всех энергетиков-доноров, каждый из них сегодня без преувеличения спас чью-то жизнь, — отмечает директор по персоналу филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Ирина Борискина. — Наряду с постоянными, кадровыми донорами среди энергетиков появились и первичные доноры. Многие энергетики сдают кровь на безвозмездной основе. Совместно с нашими коллегами из "Карелэнерго" мы планируем и в дальнейшем проводить подобные мероприятия.