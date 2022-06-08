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Карельские эсеры определились с кандидатом на пост главы Карелии

Новости. Общество
15:13, 20 Июня 2022
фото: © Андрей Рогалевич

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В минувшее воскресенье делегаты Конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» поддержали выдвижение на выборы главы Республики Карелия своего однопартийца Андрея Рогалевича.

Голосование проходило тайно, но, как это уже стало привычным в карельской политике, решение принято единогласно. Впрочем, иного трудно было ожидать, ведь накануне кандидатуру Рогалевича «благословил» на выборы Президиум Центрального Совета СРЗП.

Андрей Рогалевич в связи со своим вступлением в предвыборную гонку предвосхитил грядущие события: «Это будут непростые выборы. Нам предстоит столкнуться не только с административным давлением, но и с уже распространяемой недостоверной информацией». Тем не менее, выдвиженец эсеров полон решимости и уверен в своей победе: «Уже сейчас всех убеждают в том, что у нас нет другого выбора, а мы утверждаем — он есть! Именно для этого мы принимаем участие в этой избирательной кампании».

Напомним, Андрей Рогалевич не новичок в карельской политике. Он дважды избирался депутатом Законодательного Собрания Республики Карелия, а сейчас руководит фракцией «справедливороссов» в Петросовете. Свой политический путь он продолжает, став двенадцатым кандидатом на должность главы Карелии.

Ранее со своими выдвиженцами определились «Новые люди» (Михаил Федоров), Зеленая альтернатива (Сергей Ярлыков), «Демократическая партия России» (Анатолий Дударин), «Партия Роста» (Дмитрий Фабрикантов), Российская партия свободы и справедливости (Денис Базанков), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (Валерий Таборов), Коммунисты России (Павел Нестеров), «Единая Россия» (Артур Парфенчиков), «Казачья партия Российской Федерации» (Анна Дмитриева), «Родина» (Иван Кадаяс), КПРФ (Евгений Ульянов).

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