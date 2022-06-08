Карельские компании обращаются в Центр по импортозамещению

Центр по импортозамещению Карелии помогает предприятиям региона в поиске потенциальных партнеров на территории субъектов Российской Федерации.

В недавнем интервью порталу РБК, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко ответила на вопросы импортозамещения и работы в нашей стране иностранных компаний.

Она подчеркнула, что зарубежные компании не торопятся уходить из России.

«Те, кто делает резкие заявления, они находятся под большим политическим давлением. Это, как правило, транснациональные корпорации. Но это же выбор самой компании: сохранить производство, получать прибыль. Можно найти способ, как остаться в России», — отметила Виктория Абрамченко.

Эту информацию подтвердили в Министерстве экономического развития Карелии. По данным республиканского Минэка, по состоянию на 20 июня 2022 года все компании с иностранным участием, зарегистрированные на территории Республики Карелия — а их больше 200 — продолжают свою работу. Также в нашей же республике продолжает работу «Центр по импортозамещению», который помогает предприятиям региона в поиске потенциальных партнеров на территории субъектов Российской Федерации в сфере материалов, комплектующих и оборудования, согласно потребностям организаций Республики Карелия в ключевых импортных товарах.

«На текущий момент к рабочей группе обратилось 16 компаний республики из разных отраслей. Предприниматели также могут обратиться в организацию, которая поддерживает региональных представителей. Для этого нужно лишь заполнить форму, размещенную на сайте , а также по телефону (8-814-2) 44-54-07 или по адресу электронной почты: zamena10@kr-rk.ru» , — подчеркнули в Минэке.

С учетом ухода части иностранных компаний и технологий, не прогнозируется нерешаемых проблем на внутреннем рынке, отметила Виктория Абрамченко. В частности, в России уже приступили к решению одного из насущный вопрос упаковки — разработке собственной асептическая упаковки — «отечественного Tetra Pak»:

«Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе — как нашу целлюлозно-бумажную промышленность поженить с производителями продуктов питания, для того чтобы импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, что эксперимент будет успешным, — подчеркнула она. — Важно, что на качестве и безопасности того, что расфасовано в эту упаковку, такая замена никак не отразится. И в бидоны алюминиевые мы не вернемся».

Также Виктория Абрамченко подчеркнула, что у страны нет проблем с продовольствием из-за санкций, так как жить в условиях научился с 2014 года.