09:53, 23 Октября 2019
Карельские пивовары стали лидерами по темпам роста производства напитков в Карелии
Новости по теме
Загрузка...
Производство пива в Карелии за 9 месяцев 2019 года выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – это самый высокий показатель роста по сравнению со всеми основными видами продукции пищевой промышленности.
Данные опубликовал Карелиястат.
Выпуск напитков в целом уменьшился на 25,4% из-за резкого падения производства крепких алкогольных напитков.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.10.2019, 15:23
17.10.2019, 06:40
18.10.2019, 10:43
19.10.2019, 11:22
22.10.2019, 12:30
21.10.2019, 07:25
Аналитика
22.10.2019 13:43
Обществоведение
Почему одни люди, не имеющие собственного жилья, годами снимают чужие квартиры, а другие смело идут за ипотечным кредитом и обзаводятся собственным жильем?
18.10.2019 11:53
15.10.2019 12:36
Чтиво
22.10.2019 12:30
Без политики
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
22.10.2019 11:57
18.10.2019 10:43
18.10.2019 09:48
Медиа
16.10.2019 20:22
Опрос
Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?
Комментарии