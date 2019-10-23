Карельские пивовары стали лидерами по темпам роста производства напитков в Карелии

Производство пива в Карелии за 9 месяцев 2019 года выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – это самый высокий показатель роста по сравнению со всеми основными видами продукции пищевой промышленности.

Данные опубликовал Карелиястат.

Выпуск напитков в целом уменьшился на 25,4% из-за резкого падения производства крепких алкогольных напитков.

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