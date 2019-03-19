Карельские пограничники задержали 2 африканцев на границе

Граждане Республики Чад отправились в колонию за попытку незаконно пересечь границу.

Печенгский районный суд вынес приговор двум гражданин Республики Чад, которые пытались незаконно пересечь границы РФ. Как установлено, 7 октября 2018 года иностранцы преодолели рубеж инженерно-технических сооружений, расположенный в районе автодороги Р-21 "Кола", и проследовали в направлении госграницы России с Королевством Норвегии, пишет "Вечерний Мурманск".

Однако их задержали сотрудники погрануправления ФСБ Карелии. Каждого из нарушителей суд приговорил к 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.