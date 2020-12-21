Карельские предприятия будут ловить рыбу в Баренцевом море

Две карельских компании получили квоты на вылов рыбы в Баренцевом море в следующем году.

Рыбоперерабатывающие компании "Рыботорговая сеть" и "Группа "Баренц" получили квоты на вылов трески и пикши в Баренцевом море в объёме 5,6 тыс. тонн на 2021 год. Об этом информирует паблик карельского правительства "Республика Карелия".

Сообщается, что сейчас организации завершают строительство рыбоперерабатывающих цехов под Кондопогой. Квота позволит увеличить выпуск в регионе рыбных переработанных продуктов и положительно скажется на величине экспорта рыбы и рыбной продукции, считают в правительстве.

Ранее сообщалось, что Карелия оказалась в лидерах по разведению и выращиванию рыбы.