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Карельские предприятия в условиях санкций получают поддержку от республики 

Новости. Общество
17:07, 29 Июня 2022
фото: © ТК «Сампо 360»

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В Карелии представители сельского хозяйства, тяжелой промышленности и малого бизнеса работают на импортозамещение

В Карелии действуют региональные меры поддержки, которые помогают местным предпринимателям расширить и модернизировать производство в современных условиях. 

«В Карелии завершилась единая заявочная кампания на предоставление субсидий и грантов для бизнеса республики. Предприниматели региона получат компенсацию части понесенных затрат, в том числе на приобретение оборудования, уплату процентов по кредитам, арендную плату и оплату электрической энергии и водоснабжения», — пояснили в Министерстве экономического развития и промышленности РК. 

Система господдержки и раньше помогала большими предприятиям и маленьким производствам закупать необходимую технику и сырье. Например, компания «Агро-Альянс» за счёт гранта Минсельхоза Карелии приобрела технику, необходимую для автоматизированного сбор кустовых ягод. В Карелии такой метод будет применяться впервые. Кроме того, в этом году компания расширяет посадочные площади и осваивает новое поле, которое предоставило правительство Карелии. Сегодня в компании работают восемь человек, на новое поле нужно ещё трое.

«Мы планируем выходить на переработку порядка 300 кг свежей ягоды в день», — рассказал председатель сельскохозяйственного кооператива «Агро-альянс» Иван Протасов.

Еще один пример успешного импортозамещения — Литейный завод «Петрозаводскмаш». Раньше российские предприятия, выпускающие тепловозы, закупали необходимые комплектующие для сборки двигателей в Европе. Сейчас их делают в Петрозаводске. 

Со сменой собственника в 2019 году Литейный завод «Петрозаводскмаш» вышел на новый виток развития. Один из владельцев, компания «Трансмашхолдинг», поменял производственную линейку и загрузил литейный завод в столице Карелии новыми заказами. За два последних года из бюджета Карелии для компенсации затрат на приобретение оборудования литейному заводу было выделено более 39 миллионов рублей. После введения санкций заказов стало больше. 

В условиях западных санкций развиваются не только крупные предприятия, но и представители малого и среднего бизнеса.  Супруги Мария и Роман Кархановы получили дипломы технологов хлебопекарного и кондитерского производства и открыли собственное дело. Даже условия санкций не были им помехой.

«На предприятии ощутили большое влияние не самих санкций, а рост цен на сырье. Это конечно сказалось на конечной стоимости продукта, но за 4 года у пекарни появились постоянные покупатели». — говорит Мария Карханова.

А уроженка Сортавалы Марина Негеле вернулась на родину из Германии, чтобы развивать местный туризм. Вместе с супругом-немцем она разработала сайт по бронированию жилья «Моя Карелия» и открыла свою сувенирную лавку с продукцией карельских производителей. Семья планирует получить финансовую поддержку от властей республики для развития своего дела.  Это станет возможным, как только у супруга Марины будет вид на жительство. 

Примеров успешного развития бизнеса в Карелии в современных условиях гораздо больше. Предприятия продолжают получать субсидии и гранты, что способствует развитию и расширению местного производства.

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