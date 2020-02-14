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Карельские предприниматели могут представить свою продукцию за рубежом

Новости. Экономика
14:02, 15 Февраля 2020
фото: Центр поддержки экспорта
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Центр поддержки экспорта информирует о плане международных выставок на 2020 год.

Особое внимание в этом году Центр планирует уделить туристической отрасли. Коллективные стенды карельских компаний будут представлены на таких крупнейших мировых выставках как BITMilano в Милане, ITB Asia  в Сингапуре, World Travel Market в Лондоне.

Как рассказал руководитель Центра поддержки экспорта Илья Дементьев, на июнь 2020 года запланирован визит официальной делегации Карелии в Хельсинки. В рамках этого мероприятия будет организована бизнес-миссия с участием предпринимателей из нашей республики. Пройдут встречи с европейскими компаниями и презентация продукции карельских товаропроизводителей. В сентябре официальная делегация Карелии собирается отправиться в китайскую провинцию Фуцзянь. Там тоже пройдет бизнес-миссия карельских компаний. Они представят свою продукцию на международной инвестиционной выставке. Для всех выставок Центр будет готовить стенды и презентационные материалы.

С заявками и документами для участия в выставках просьба обращаться в Центр поддержки экспорта АО "Корпорация развития Республики Карелия" по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, кабинет 6, телефоны для справок: 44-54-00, 67-20-64. 

Заявки для участия в международных выставках с индивидуальными стендами необходимо подать в срок до 24 февраля 2020 года. В срок до 1 марта 2020 года проводится конкурсный отбор для участия в международных выставках с индивидуальными стендами. 

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Комментарии

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Leopol'd
2020-02-15 15:49:00
))) Основная роль "корпорации" покататься и прокатить чиновников. Коммерсанты же всё оплатят сами, но за них отчитаются.
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