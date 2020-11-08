Карельские рыбаки увеличили вылов биоресурсов в 1,6 раза

Рыбодобывающие предприятия Карелии за 10 месяцев текущего года выловили 113,7 тыс. тонн водных биологических ресурсов, что превышает уровень прошлогоднего периода в 1,6 раза.

Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Карелии.

В Баренцевом море и зонах иностранных государств Северо-Восточной части Атлантического океана добыто 111,5 тыс. тонн рыбы, в том числе трески и пикши – 41,1 тыс. тонн, путассу – 37,7 тыс. тонн, скумбрии – 16,2 тыс. тонн, сельди атлантической – 11,6 тыс. тонн и камчатского краба – 39,5 тонн.

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