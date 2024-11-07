Карельские школьники познакомились со служебной немецкой овчаркой по кличке Один

Сотрудники ИК-7 и СИЗО-2 подготовили для учащихся Надвоицкой школы небольшой спортивно-познавательный праздник на стадионе учебного заведения, сообщили в паблике УФСИН Карелии.

После прохождения командной эстафеты ребята узнали о работе кинологов и познакомились со служебной собакой — немецкой овчаркой по кличке Один. Пес четко выполнял все голосовые и вербальные команды кинолога.

Все желающие смогли погладить собаку и подержать ее за лапу, а самые смелые даже попробовали себя в роли дрессировщика.



Кинолог ИК-7 Дмитрий Кокорин рассказал о своей профессии, о том, с какими породами собак работает и о том, что питомцы не только по-разному обучаются, но и работают каждый в своем направлении.