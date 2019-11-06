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Новости. Общество
18:20, 06 Ноября 2019
фото: Вадим Терентьев/ источник фото vk.com/gov_karelia_ru

Заслуженных спасателей в Карелии стало больше

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Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы, отмечены государственными наградами, сообщили в паблике "Республика Карелия".

Почетное звание "Заслуженный спасатель Республики Карелия" присвоено Бредневу Сергею Ивановичу и Терентьеву Вадиму Анатольевичу.

Сергей Иванович Бреднев работает спасателем 26 лет. Совершил 702 выезда для проведения поисково-спасательных работ, оказания помощи и спасения людей. Имеет 10 смежных специальностей, в том числе, водолаза.


Сергей Бреднев/ источник фото https://vk.com/gov_karelia_ru

Вадим Анатольевич Терентьев спасает людей 24 года. Владеет 11 смежными специальностями. 631 раз выехал для поиска и спасения людей.

Государственная награда "Заслуженный спасатель Республики Карелия" введена главой республики с 2018 года. В настоящее время в республике всего 4 специалиста имеют это почетное звание.

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Комментарии

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новый
2019-11-06 18:27:04
Одобряю. Это вам не ряженые с картонными сабельками и жестяными медальками.
Гость
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