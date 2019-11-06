Заслуженных спасателей в Карелии стало больше

Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы, отмечены государственными наградами, сообщили в паблике "Республика Карелия".

Почетное звание "Заслуженный спасатель Республики Карелия" присвоено Бредневу Сергею Ивановичу и Терентьеву Вадиму Анатольевичу.

Сергей Иванович Бреднев работает спасателем 26 лет. Совершил 702 выезда для проведения поисково-спасательных работ, оказания помощи и спасения людей. Имеет 10 смежных специальностей, в том числе, водолаза.



Сергей Бреднев/ источник фото https://vk.com/gov_karelia_ru

Вадим Анатольевич Терентьев спасает людей 24 года. Владеет 11 смежными специальностями. 631 раз выехал для поиска и спасения людей.

Государственная награда "Заслуженный спасатель Республики Карелия" введена главой республики с 2018 года. В настоящее время в республике всего 4 специалиста имеют это почетное звание.