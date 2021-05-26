Карельские спортсмены завоевали медали на российском этапе Кубка мира по ездовому спорту

В Санкт-Петербурге состоялись международные соревнования по ездовому спорту - Российский Этап Кубка Мира IFSS "Белые Ночи-2021".

Карелию представляли Кристина Бородина, Ирина Ваганова, Алексей Андреев, Лев Федоров и Андрей Прокопенко, а также их хвостатые напарники, сообщает паблик «Спорт- норма жизни».

По итогам стартов наши спортсмены завоевали три медали.

Кристина Бородина стала серебряным призером в дисциплине «скутер, 1 собака северные ездовые (CEC)».

Лев Федоров и Андрей Прокопенко завоевали бронзовые медали в дисциплине «кросс, 1 собака».