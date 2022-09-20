Ветераны-легкоатлеты Карелии вернулись с победой с Чемпионата России

Ветераны бега из Карелии привезли с Чемпионата России 11 медалей.

В сообществе «Петрозаводск спортивный» рассказали, что Чемпионат России по легкой атлетике среде ветеранов завершился в Адлере. В нем приняли участие 485 спортсменов от 35 лет. Петрозаводчане Павел Яковлев и Лариса Селиванова привезли домой шесть наград.

Две серебряные медали в беге на 100 и 200 метров завоевал Павел Яковлев. Лариса Селиванова завоевала на разных дистанциях 4 медали — две золотые, серебряную и бронзовую.

Победителем в забеге на 1500 метров и серебряным призером на дистанции в 800 метров стал Владимир Трофимов из Сортавалы. Две бронзы на длинных дистанциях 5000 и 10000 метров получил Андрей Леонтьев из поселка Толвуя. В забеге на 800 метров он также стал вторым.