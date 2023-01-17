Карельские водолазы подняли снегоход из глубин Онежского озера (ФОТО и ВИДЕО)

На границе Карелии и Ленинградской области прошли спасательные работы по подъему очередного снегохода.

В паблике «ВОДОЛАЗ -10. КАРЕЛИЯ. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ» специалисты рассказали об очередной операции по подъему из подо льда утопленного снегохода.

На этот раз «железный конь» затонул в Онежском озере, в 6 километрах от берега, недалеко от деревни Щелейки, расположенного в Ленинградской области возле границы с Карелией.

«Очень много трещин, торосов и темных пятен на льду. Так что вначале было, мягко говоря, не скучно. Чуть у самих темные пятна на штанишках не появились», — пошутили водолазы.

Поскольку рыбаки запомнили место затопления, снегоход удалось обнаружить на дне почти сразу с помощью обзорной камеры, спущенной в лунку.

В результате после двух часов работы снегоход был поднят на поверхность льда и возвращен счастливым владельцам.