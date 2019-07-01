Карельский ансамбль "Кантеле" ищет юных музыкантов

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Национальный ансамбль песни и танца "Кантеле" объявляет набор в Молодежную студию, сообщили в Минкультуры Карелии.
В Молодежную студию приглашают девочек и мальчиков в возрасте от 4,5 до 14 лет, желающих научиться играть на легендарном музыкальном инструменте кантеле, петь и танцевать. Особенно ждут мальчиков от 8 лет.
Записаться в студию в летние месяцы можно по телефону (8142)76-02-11 (Алина Олеговна Картынен).
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