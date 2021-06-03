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Карельский бизнес обогатился за счет роста цен на экспортную продукцию

Новости. Экономика
14:18, 04 Июня 2021
фото: pixabay

Чистая прибыль предприятий и других организаций в Карелии в первом квартале выросла в 5,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Карелиястата, за 3 месяца компании получили 28,1 млрд рублей. В прошлом году эта сумма составляла 5,3 млрд рублей.

Ранее глава Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев назвал одной из причин увеличения прибыли карельских компаний рост мировых цен на продукцию, которая идет на экспорт — железно-рудные окатыши, целлюлозу, пиломатериалы и ряд других.

Как это повлияло на отчисления в бюджет республики, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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