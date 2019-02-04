Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Спорт
18:20, 04 Февраля 2019
фото: petrsu.ru

Карельский гимнаст Шишкин завоевал пять золотых медалей на чемпионате Северо-Запада

Загрузка...

В Великом Новгороде состоялся чемпионат Северо-Западного федерального округа России по спортивной гимнастике.

По данным пресс-службы министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту республики, карельские спортсмены выступили на соревнованиях успешно.

"Владимир Шишкин завоевал 5 золотых наград: в многоборье, в вольных упражнениях, в опорном прыжке, упражнениях на брусьях и на перекладине. В упражнении на кольцах Владимир завоевал "серебро", - рассказали в ведомстве.

Арсений Марков занял седьмое место в многоборье. Лучшей из женской команды Карелии стала Татьяна Преображенская, ставшая десятой в многоборье.

По информации Федерации спортивной гимнастики республики, по результатам этих соревнований Владимир Шишкин прошел отбор в сборную Северо-Запада для участия в чемпионате России, который пройдёт в Пензе с 4 по 10 марта. Также на чемпионате выступят карельские спортсмены, входящие в состав сборной страны – Виктор Калюжин и Григорий Климентьев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.01.2019, 12:43
В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной
30.01.2019, 11:13
В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе
03.02.2019, 11:51
Умер исполнитель рэпа Децл
31.01.2019, 15:27
Дело о смерти в больнице Петрозаводска дошло до суда
29.01.2019, 09:11
ВИДЕО: Появились кадры смертельного ДТП на трассе "Кола" в Карелии
29.01.2019, 14:59
СРОЧНО: В Петрозаводске загорелось бывшее общежитие Речного училища

Аналитика

Сегодня 15:42
Обществоведение
"Мы здесь живем 500 лет и собираемся жить дальше!" 1
Нюхотские поморы не хотят "ликвидироваться".
 "Безопасный Петрозаводск" дополнят наказами избирателей 6
31.01.2019 15:22
Зачем нужна и что дает экспертиза недвижимости
30.01.2019 16:17
Национальному парку "Ладожские шхеры" угрожает газопровод
30.01.2019 12:15
Мэры-невидимки 21
30.01.2019 11:55
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:13
Частная жизнь
"Всем кажется, что дико здесь жить" 1
Юный островитянин-художник получил долгожданную медаль за спасение утопающего.
На старт! Внимание! Марш!
Сегодня 09:31
Большой проект Ковригина
31.01.2019 17:12
Патриотический мейнстрим добрался до "Калевалы"
31.01.2019 16:24
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
01.02.2019 11:13
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»