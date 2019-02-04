Карельский гимнаст Шишкин завоевал пять золотых медалей на чемпионате Северо-Запада

В Великом Новгороде состоялся чемпионат Северо-Западного федерального округа России по спортивной гимнастике.

По данным пресс-службы министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту республики, карельские спортсмены выступили на соревнованиях успешно.

"Владимир Шишкин завоевал 5 золотых наград: в многоборье, в вольных упражнениях, в опорном прыжке, упражнениях на брусьях и на перекладине. В упражнении на кольцах Владимир завоевал "серебро", - рассказали в ведомстве.

Арсений Марков занял седьмое место в многоборье. Лучшей из женской команды Карелии стала Татьяна Преображенская, ставшая десятой в многоборье.

По информации Федерации спортивной гимнастики республики, по результатам этих соревнований Владимир Шишкин прошел отбор в сборную Северо-Запада для участия в чемпионате России, который пройдёт в Пензе с 4 по 10 марта. Также на чемпионате выступят карельские спортсмены, входящие в состав сборной страны – Виктор Калюжин и Григорий Климентьев.