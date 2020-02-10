Карельский министр объяснила, откуда взялась индексация "ветеранских" выплат в 21 рубль

Республиканский чиновник сослалась на уровень инфляции, установленный федеральным бюджетом на 2020 год.

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова объяснила 11 февраля депутатам республиканского парламента, откуда взялся размер индексации ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда в 21 рубль, которые предлагается установить в регионе. По словам Соколовой, карельские чиновники исходили из того механизма компенсации, который действует на федеральном уровне.

"Федеральным бюджетом на 2020 год установлен уровень инфляции 3 процента, сумма сегодняшняя ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан составляет 700 и 750 рублей, соответственно применяя этот уровень инфляции, получаем эту цифру", – заявила карельский министр, выступая на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике, который единогласно поддержал проект республиканского закона об индексации ежемесячных выплат ветеранам труда и другим льготным категориям граждан, вызвавшего ожесточенную полемику в социальных сетях.



Члены комитета поддержали законопроект единогласно. Фото: Валерий Поташов

Напомним, глава республики Артур Парфенчиков и депутаты от "Единой России" Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец и Леонид Лиминчук, которые выступили с этой законодательной инициативой, предложили увеличить ветеранские выплаты в 2020 году на 21 рубль. Как следует из финансово-экономического обоснования законопроекта, в нынешнем году размер ежемесячной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла составит 721 рубль. Пострадавшим от политических репрессий "повезет" больше – размер выплат реабилитированным гражданам предполагается поднять до 773 рублей. Сейчас он составляет 750 рублей в месяц.

Читайте подробнее в статье "Индексация в 21 рубль как благодать".