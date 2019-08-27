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Новости. Общество
10:34, 27 Августа 2019
фото: Валерий Поташов

Карельский митрополит отслужит 1 сентября молебен на начало учебного года

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В православных храмах Карелии совершат также молебные пения о сохранении окружающей среды.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин отслужит 1 сентября в кафедральном Александро-Невском соборе молебен на начало учебного года. Молебны на "начало учение отроков" пройдут в этот день во многих православных храмах республики.

Кроме того, 1 сентября Русская православная церковь будет молиться о сохранении творения Божия. Как пояснили в Информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ, молебные пения о сохранении окружающей среды надлежит совершать в соответствие с решением Священного Синода от 13 июля 2015 года, который установил день особой молитвы о Божьем творении на первое воскресенье осени.

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Комментарии

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тетка
2019-08-27 12:06:50
Ага, бог послушает и сразу порядок наведет. Темное, запуганное население удобно для власти.
Элла Фитцжеральд
2019-08-27 11:46:29
Учебный год начнется не 1 а 2 сентября.
User
2019-08-27 11:28:18
В православных храмах Карелии совершат также молебные пения о сохранении окружающей среды.

Вместо того, чтобы не гадить в окружающую среду всякими вундервафлями на радиоизотопных батарейках, молебны поют!!! :) Капец, куда мы пришли!
Мизантроп
2019-08-27 12:03:07
User, Да какого попа не возьми - любой несёт ахинею.
Один с Дарвиным, ..., разговаривает - другой с курями воюет.
Не говоря уж про главное - поклонение какому-то вымышленному виртуальному бородатому мужику на облаке в облачных технологиях.
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