Карельский митрополит отслужит 1 сентября молебен на начало учебного года

Новости по теме
Загрузка...
В православных храмах Карелии совершат также молебные пения о сохранении окружающей среды.
Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин отслужит 1 сентября в кафедральном Александро-Невском соборе молебен на начало учебного года. Молебны на "начало учение отроков" пройдут в этот день во многих православных храмах республики.
Кроме того, 1 сентября Русская православная церковь будет молиться о сохранении творения Божия. Как пояснили в Информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ, молебные пения о сохранении окружающей среды надлежит совершать в соответствие с решением Священного Синода от 13 июля 2015 года, который установил день особой молитвы о Божьем творении на первое воскресенье осени.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
22.08.2019, 10:46
24.08.2019, 13:07
22.08.2019, 15:22
24.08.2019, 11:39
22.08.2019, 15:26
Аналитика
22.08.2019 15:22
Тема недели
Жители севера Карелии утверждают, что до них добралась радиация после взрыва в районе Белого моря. Так ли это?
22.08.2019 15:05
22.08.2019 10:46
20.08.2019 12:05
19.08.2019 14:09
Чтиво
26.08.2019 13:06
Личное мнение
Гости уехали, а Медвежьегорск остался со своими проблемами.
26.08.2019 10:26
22.08.2019 14:35
19.08.2019 11:20
Медиа
Сегодня 09:56
Опрос
Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?
Комментарии