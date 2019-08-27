Карельский митрополит отслужит 1 сентября молебен на начало учебного года

В православных храмах Карелии совершат также молебные пения о сохранении окружающей среды.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин отслужит 1 сентября в кафедральном Александро-Невском соборе молебен на начало учебного года. Молебны на "начало учение отроков" пройдут в этот день во многих православных храмах республики.

Кроме того, 1 сентября Русская православная церковь будет молиться о сохранении творения Божия. Как пояснили в Информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ, молебные пения о сохранении окружающей среды надлежит совершать в соответствие с решением Священного Синода от 13 июля 2015 года, который установил день особой молитвы о Божьем творении на первое воскресенье осени.