Карельский митрополит посетовал на отсутствие в Карелии храма всех местных святых

Православное духовенство планирует построить его на набережной Онежского озера в Петрозаводске.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин выступил с посланием к пастве по случаю Дня празднования Собора карельских святых, который отмечается православными верующими 3 июня. В этом послании глава Карельской митрополии Русской православной церкви в очередной раз посетовал на отсутствие в Карелии храма, посвященного местным святым.

"С каждым годом все больше и больше богомольцев собирается в день Собора Карельских святых в святые храмы, восстановленные и вновь построенные в Карелии, чтобы помолиться небесным покровителям родной земли, испросить у них духовных сил в столь нелегкое ныне время, чтобы, духовно пробудившись, вернуться к Небесному Отцу. Однако, к сожалению, в Карелии нет ни одного храма, посвященного Собору всех святых в земле Карельской просиявших. Но мы не прекращаем работу в этом направлении, несмотря на большие трудности", - говорится в послании митрополита Константина.

Напомним, православное духовенство намерено построить храм в честь Собора всех святых в земле Карельской просиявших на набережной Онежского озера в Петрозаводске, рядом с бывшим зданием корпуса глазного отделения губернской земской больницы, которое несколько лет назад было передано республиканскими властями в собственность РПЦ. Эти планы вызвали неоднозначную реакцию жителей города: многие из них выступили против возведения храма на набережной, но в РПЦ начали его проектирование. В Петрозаводской епархии считают, что строительство такого храма стало бы "достойным подарком к 100-летию Республики Карелия", которое отмечается в нынешнем году.