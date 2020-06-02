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Карельский митрополит посетовал на отсутствие в Карелии храма всех местных святых

Новости. Общество
13:03, 03 Июня 2020
фото: http://eparhia.karelia.ru/
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Православное духовенство планирует построить его на набережной Онежского озера в Петрозаводске.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин выступил с посланием к пастве по случаю Дня празднования Собора карельских святых, который отмечается православными верующими 3 июня. В этом послании глава Карельской митрополии Русской православной церкви в очередной раз посетовал на отсутствие в Карелии храма, посвященного местным святым.

"С каждым годом все больше и больше богомольцев собирается в день Собора Карельских святых в святые храмы, восстановленные и вновь построенные в Карелии, чтобы помолиться небесным покровителям родной земли, испросить у них духовных сил в столь нелегкое ныне время, чтобы, духовно пробудившись, вернуться к Небесному Отцу. Однако, к сожалению, в Карелии нет ни одного храма, посвященного Собору всех святых в земле Карельской просиявших. Но мы не прекращаем работу в этом направлении, несмотря на большие трудности", - говорится в послании митрополита Константина.

Напомним, православное духовенство намерено построить храм в честь Собора всех святых в земле Карельской просиявших на набережной Онежского озера в Петрозаводске, рядом с бывшим зданием корпуса глазного отделения губернской земской больницы, которое несколько лет назад было передано республиканскими властями в собственность РПЦ. Эти планы вызвали неоднозначную реакцию жителей города: многие из них выступили против возведения храма на набережной, но в РПЦ начали его проектирование. В Петрозаводской епархии считают, что строительство такого храма стало бы "достойным подарком к 100-летию Республики Карелия", которое отмечается в нынешнем году.    

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2020-06-03 13:59:42
Делов то. Переименуйте один из действующих храмов и вопрос будет решён. А подарок в виде еще одной церкви на набережной пусть РПЦ себе оставит. Даром не нужен.
Гость
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