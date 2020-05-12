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"Карельский окатыш" намерен нарастить выпуск продукции после модернизации производства

Новости. Экономика
14:14, 12 Мая 2020
фото: Карельский окатыш / ВК
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Предприятие в Карелии реализует крупный проект по автоматизации секций обогащения, инвестиции по которому достигнут 410 миллионов рублей.

Участки всех 12 секций оснащают измерительными приборами, которые помогут эффективнее управлять процессом производства концентрата. По информации предприятия, благодаря реализации проекта увеличится средняя производительность секций, что позволит нарастить выпуск окатышей на 200 тысяч тонн в год.

"В связи с ситуацией вокруг коронавируса пусконаладку оборудования специалисты проведут дистанционно, общаясь с коллегами из Китая и Германии с помощью современных средств связи",  - сообщили на предприятии "Карельский окатыш".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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