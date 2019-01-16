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Новости. Общество
16:28, 16 Января 2019
фото: Валерий Поташов

Карельский писатель отправится в одиночный поход через всю республику

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Литератор и плотник из Петрозаводска намерен дойти от Ладоги до горы Нуорунен.

Карельский писатель Сергей Филенко иронично называет себя "плотником-мизантропом". Именно своей нелюбовью к людям он объясняет желание отправиться в зимнее одиночное путешествие через всю Карелию – от берегов Ладожского озера до вершины горы Нуорунен. "Столица на Онего" застала Сергея за подготовкой к этому походу и попросила его рассказать, зачем он ему понадобился.  

– Когда-то давно я был гидом по дикой природе Карелии и работал с международным проектом TACIS, который предусматривал создание в республике сети особо охраняемых природных территорий вдоль ее границы с Финляндией, где еще сохранились малонарушенные леса. Еще тогда у меня возникла идея пройти по этим лесам с юга на север, но, к сожалению, многие запланированные особо охраняемые природные территории так и остались на бумаге, а я потом стал плотником, и чем больше узнавал людей, тем больше любил бревна. Как плотник, я даже нашел оправдание своему ремеслу – когда рубится красивый лес, природа превращается в строительную культуру, в те деревянные срубы, которые известны еще со времен Древнего Новгорода и даже более ранних времен. Поэтому сегодня концепция моего путешествия изменилась – я просто устал работать руками, а поход – это отдых, когда ничего не нужно делать. Ты только идешь вместе со своими мыслями. Когда вокруг в стране и мире суета и никчемность, и многим не понятно, куда идти, у тебя все-таки есть цель – ты идешь на Север, - пояснил писатель.

Подробнее о предстоящем путешествии карельского писателя Сергея Филенко читайте в интервью "Снился мне путь на Север".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mts
2019-01-16 18:00:52
Любитель брёвен и не любитель людей оправится на север.
Гость
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