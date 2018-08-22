Карельским лесничествам пообещали новый транспорт

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии профинансировало приобретение более 30 автомобилей для всех лесничеств республики в этом году.

Предполагается, что каждое лесничество получит минимум по две единицы автотранспорта.

Общая сумма, выделенная для этой цели из республиканского бюджета, составляет 37,5 млн рублей.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".