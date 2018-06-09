Карельским пенсионерам объяснили, как полететь в отпуск бесплатно

Республиканское отделение ПФР получило лимиты средств для заключения государственного контракта на оказание услуг по перевозке воздушным транспортом неработающих пенсионеров к месту отдыха. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 7 июня этого года у неработающих пенсионеров появилась возможность подать заявление о компенсации проезда в виде получения специальных талонов на воздушный транспорт. Это стало возможным, благодаря заключенному государственному контракту на оказание услуг по перевозке пенсионеров с авиакомпанией "Сибирь".

Согласно контракту, пенсионеры могут полететь на отдых в Москву, Анапу, Сочи, Краснодар, Симферополь, Пермь, Новосибирск, Благовещенск. Все перелеты осуществляются с пересадкой в аэропорту Домодедово (Москва).

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".