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Карельскую "Эпидемию" похвалил Стивен Кинг

Новости. Культура
08:20, 13 Октября 2020
фото: Кадр из сериала "Эпидемия"
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Снятый в Карелии сериал "Эпидемия" вошел в топ-5 по просмотрам на мировой видеоплатформе Netflix в мире и побил рекорд по стоимости продажи для российских продюсеров — она составила около $1,5 млн.

Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на сайт flixpatrol.com, агрегирующий статистику просмотров онлайн-платформ в 56 странах мира. Восьмисерийная "Эпидемия" стартовала на Netflix 7 октября под названием "To the lake".

"Эпидемия" уже обратила на себя внимание Стивена Кинга, который похвалил проект у себя в Twitter.  Он назвал его "чертовски хорошим русским сериалом", где "много снега, холодно" и  "все пьют водку".

"Эпидемия" снята по мотивам романа Яны Вагнер "Вонгозеро" и рассказывает о смертельном вирусе — он распространяется в Карелии.

Сериал делался по заказу структур "Газпром-медиа". Продажа на Netflix принесла около $1,5 млн и покрыла примерно половину затрат на сериал, рассказал источник “Ъ” в "Газпром-медиа".

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