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Картофель, гречка и валокордин подорожали в Карелии в период эпидемии

Новости. Экономика
10:00, 12 Мая 2020
фото: ТАСС / Михаил Почуев
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Карелиястат сообщил о продуктах, которые выросли в цене в конце апреля-начале мая.

Карелиястат подвел итоги еженедельного мониторинга цен за период с 28 апреля по 6 мая.

По данным исследования, цена на картофель повысилась на 4,9%, капусту белокочанную свежую – 1,7%, яблоки – на один процент.

Также подорожали консервы мясные для детского питания на 3,3%, крупа гречневая-ядрица – на 2,8%, мука пшеничная и рис шлифованный – на 1,5%, чай чёрный байховый – на один процент. 

Подробности - на сайте "Вестей Карелии".

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Комментарии

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Алексей
2020-05-12 13:25:07
Все продукты выросли, плешывый с компанией, как обычно наживается
Иван +
2020-05-12 11:19:43
Почему то Парфенчиков об этом ничего не писал Вконтакте , может это его не интересует в принципе .
новый
2020-05-12 10:56:28
Штаны у " успешных и влиятельных" местечковых торгашей точно подорожают. Мелкие лавочники жаждут наживы. В интернете штаны наоборот дешевеют.
АК
2020-05-12 10:26:14
Макароны Макфа выросли почти на 10 процентов: были 44, стали 53. (в Магните)
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