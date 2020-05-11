Картофель, гречка и валокордин подорожали в Карелии в период эпидемии

Карелиястат сообщил о продуктах, которые выросли в цене в конце апреля-начале мая.

Карелиястат подвел итоги еженедельного мониторинга цен за период с 28 апреля по 6 мая.

По данным исследования, цена на картофель повысилась на 4,9%, капусту белокочанную свежую – 1,7%, яблоки – на один процент.

Также подорожали консервы мясные для детского питания на 3,3%, крупа гречневая-ядрица – на 2,8%, мука пшеничная и рис шлифованный – на 1,5%, чай чёрный байховый – на один процент.

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