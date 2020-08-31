Каскадер неудачно прыгнул через горящие кольца (ВИДЕО)

В Свердловской области во время экстремального шоу каскадер неудачно исполнил трюк с прыжком с крыши автомобиля через горящие кольца.

Соответствующее видео размещено в паблике "Инцидент Каменск-Уральский" в "ВКонтакте", пишет издание "РИА Новости".



На кадрах, снятых одним из зрителей, можно увидеть, как каскадер, находясь на крыше движущегося автомобиля, пытается прыгнуть через горящие кольца.



Во время прыжка он задевает конструкцию, неудачно приземляется на крышу и падает с нее на землю.



После падения мужчина сумел самостоятельно подняться на ноги.