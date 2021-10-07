Касперская призвала жителей России не сдавать биометрические данные

Президент InfoWatch Наталья Касперская посоветовала не сдавать биометрические данные из-за отсутствия понимания, как их будут защищать.
«Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят: как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрии?» — сказала Касперская, чьи слова цитирует «РИА Новости».
Она отметила, что люди сначала сдают отпечатки пальцев и фото лиц, а потом их без ведома снимают в общественных без местах. Это могут использовать в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счетом в банке, при проходе на закрытые объекты и тому подобном.
Как поясняют «Ведомости», в России существует Единая биометрическая система — это цифровая платформа, которая является одним из элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. ЕБС позволяет получить услугу через интернет и улучшить клиентский опыт при предоставлении услуг без личного посещения государственных и коммерческих учреждений.
Оператором ЕБС выступает «Ростелеком». В марте стало известно о планах организации дополнить функционал приложения «Биометрия» услугой ее дистанционной сдачи. В Минцифры рассчитывают переломить ситуацию, увеличив число биометрических слепков граждан в ЕБС до 70 млн.
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