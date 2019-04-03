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Новости. Общество
16:15, 03 Апреля 2019
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Каждой третьей российской семье не хватает денег на вторую пару обуви, заявляет Росстат

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По данным Росстата, 35,4% российских семей не могут позволить себе купить всем домочадцам две пары обуви.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи. Песков заявил, что затрудняется комментировать эту статистику, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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User
2019-04-03 17:09:10
Нам значит "прошу отнестись с пониманием", а у самих никакого понимания, понимашь!
zanoza
2019-04-03 17:08:59
Довели народ до ручки! Как они могут прокомментировать ту ситуацию в которой виноваты сами? Да никак!
Неравнодушный
2019-04-03 16:58:37
Даже Песков уже перестал понимать эти приключения мозга.
Мизантроп
2019-04-03 16:53:38
В Кремле не понимают не почему россиянам не хватает денег. Они не понимают зачем они им вообще нахрен нужны. Лиза Пескова тоже не понимает, зачем покупать сезонную обувь, если в шкафу полно красивых туфель?
Бриг
2019-04-03 16:47:52
Некоторым на ремонт первой обуви не хватает , носят что попало , не говоря о второй .
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