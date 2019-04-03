16:15, 03 Апреля 2019
Каждой третьей российской семье не хватает денег на вторую пару обуви, заявляет Росстат
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По данным Росстата, 35,4% российских семей не могут позволить себе купить всем домочадцам две пары обуви.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи. Песков заявил, что затрудняется комментировать эту статистику, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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