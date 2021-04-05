Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Многие уже умерли, не дождавшись закона" 21
05.04.2021 11:22
Спортсменка из Карелии стала абсолютной чемпионкой всероссийских соревнований по тхэквондо 1
05.04.2021 18:20
Талые воды размыли дорогу в Петрозаводске – специалисты обещают восстановить 6
05.04.2021 12:40
В Дубае восемь россиянок задержали за съемку в обнаженном виде 4
05.04.2021 23:30
ФСБ в Карелии поймала предпринимателя, пытавшегося присвоить себе чужую компанию 3
05.04.2021 10:40
"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"
05.04.2021 14:20
Верховный суд Карелии признал незаконным избрание главы Сортавалы Сергея Крупина 36
05.04.2021 14:55
Врач назвал эффективный способ выспаться 1
05.04.2021 21:30

Каждый 2-й трудоспособный житель Карелии получает зарплату на карту Сбербанка

Новости. Общество
09:58, 06 Апреля 2021
фото: © Сбер
Загрузка...

Общее количество карт Сбербанка, на которые жители Карелии получают заработную плату, превышает 143 тысячи.

Таким образом, почти каждый второй трудоспособный житель региона выбрал банковскую карту Сбербанка для получения вознаграждения за свою работу.

"Доля зарплатных банковских карт Сбербанка в Карелии сегодня превышает 82%. Выбор в пользу нашего банка определен условиями выпуска и обслуживания карт, ведь клиентам доступны не только привилегии платежных систем, но также бонусы и спецпредложения Сбербанка. К примеру, работники предприятий-участников зарплатного проекта могут заказать золотую карту с бесплатным годовым обслуживанием и отсутствием комиссии за пользование услугой "Мобильный банк". А если это золотая карта платежной системы "МИР", то к ней может быть дополнительно оформлено до трех аналогичных карт для членов семьи основного держателя, включая детей от 7 лет", – сказал управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

24/7 клиентам Сбербанка доступны банковские услуги в личном кабинете Сбербанк Онлайн и мобильном приложении. Для граждан, предпочитающих личный контакт при решении финансовых вопросов, работает широкая сеть внутренних структурных подразделений банка. Сегодня в Республике Карелия функционирует 78 офисов Сбербанка по обслуживанию частных клиентов, из них 23 расположены в Петрозаводске.

Каждый работник, желающий получать зарплату на карту Сбербанка, может самостоятельно оформить её в любом офисе банка, там же клиенту помогут написать заявление в бухгалтерию предприятия. Это также можно сделать непосредственно на территории работодателя у персонального менеджера по зарплатным проектам. 

Зарплатный проект Сбербанка удобен не только для сотрудников организаций, но и для работодателя. Через сервис СберБизнес предприятие может направлять реестры на зачисление заработной платы удалённо, без посещения бухгалтером офиса банка, и зачислять заработную плату в самые короткие сроки.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач

Аналитика

05.04.2021 16:20
Капитал
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
10 тысяч не дожили 4
05.04.2021 10:00
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 7
05.04.2021 08:15
Дом для "батончиков"
02.04.2021 16:28
Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях 11
02.04.2021 16:08
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:20
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Выйду на uuličču, гляну на "село"
Сегодня 09:15
"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"
05.04.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»