Каждый 2-й трудоспособный житель Карелии получает зарплату на карту Сбербанка

Общее количество карт Сбербанка, на которые жители Карелии получают заработную плату, превышает 143 тысячи.

Таким образом, почти каждый второй трудоспособный житель региона выбрал банковскую карту Сбербанка для получения вознаграждения за свою работу.

"Доля зарплатных банковских карт Сбербанка в Карелии сегодня превышает 82%. Выбор в пользу нашего банка определен условиями выпуска и обслуживания карт, ведь клиентам доступны не только привилегии платежных систем, но также бонусы и спецпредложения Сбербанка. К примеру, работники предприятий-участников зарплатного проекта могут заказать золотую карту с бесплатным годовым обслуживанием и отсутствием комиссии за пользование услугой "Мобильный банк". А если это золотая карта платежной системы "МИР", то к ней может быть дополнительно оформлено до трех аналогичных карт для членов семьи основного держателя, включая детей от 7 лет", – сказал управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

24/7 клиентам Сбербанка доступны банковские услуги в личном кабинете Сбербанк Онлайн и мобильном приложении. Для граждан, предпочитающих личный контакт при решении финансовых вопросов, работает широкая сеть внутренних структурных подразделений банка. Сегодня в Республике Карелия функционирует 78 офисов Сбербанка по обслуживанию частных клиентов, из них 23 расположены в Петрозаводске.

Каждый работник, желающий получать зарплату на карту Сбербанка, может самостоятельно оформить её в любом офисе банка, там же клиенту помогут написать заявление в бухгалтерию предприятия. Это также можно сделать непосредственно на территории работодателя у персонального менеджера по зарплатным проектам.

Зарплатный проект Сбербанка удобен не только для сотрудников организаций, но и для работодателя. Через сервис СберБизнес предприятие может направлять реестры на зачисление заработной платы удалённо, без посещения бухгалтером офиса банка, и зачислять заработную плату в самые короткие сроки.

ПАО Сбербанк



Источник Сбербанк