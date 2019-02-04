Каждый год в Карелии ликвидируется 2 тысячи фирм

Количество организаций - хозяйствующих субъектов в Карелии за последние два года сократилось почти на 4 тыс. единиц – примерно по 2 тыс. в год.

Это следует из данных учета хозяйствующих субъектов, опубликованных Карелиястатом.

По состоянию на 1 января 2017 года в Карелии насчитывалось 24356 организаций, 2018 года – 22822, 2019 года – 20776 единиц.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".