Каждый пятый житель Петрозаводска готов за деньги продвигать практически любой товар

Мужчины чаще женщин потенциально склонны рекламировать что угодно.

В преддверии 23 октября, когда рекламщики России отметят профессиональный праздник, сервис по поиску работы SuperJob провел тематический опрос, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Петрозаводска.

Результаты показали, что за достойное вознаграждение 22% опрошенных готовы продвигать практически любой товар или услугу в рамках закона.

Каждый девятый мог бы рекламировать только полезный и качественный продукт (11%), 9% хотели бы сняться в рекламе парфюмерии и косметики, 7% — одежды и обуви, еще 7% — продуктов питания.

Каждый двадцатый признался, что видит себя лицом брендов электроники и цифровой техники, 6% готовы рекламировать авто, по 4% — медикаменты и детские товары, 1% — спортинвентарь.

Среди прочих товаров и услуг, которые петрозаводчанам было бы интересно прорекламировать, — финансы, мобильная связь, образование, продажа недвижимости, туризм, продукция для животных, строительные материалы и прочее.

Не хотят сниматься в рекламе даже за солидное вознаграждение 16% опрошенных.

Оказалось, мужчины чаще женщин потенциально готовы продвигать любой товар (25% против 17%). Кроме того, сильный пол тяготеет к участию в рекламе автомобилей, а женщины — к рекламе косметики и товаров для детей.

Напомним, у петрозаводчан есть возможность принять участие в культовом шоу.