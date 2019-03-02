Казна Петрозаводска увеличена более чем на полмиллиарда рублей

Депутаты Петросовета приняли изменения в городской бюджет, увеличив размер бюджета на 526,7 миллиона рублей.

В среду состоялась очередная сессия Петросовета, на которой депутаты одобрили поправки в бюджет и изменения в правила благоустройства Петрозаводска.

Один из главных вопросов сессии, представленных комитетом финансов администрации Петрозаводска, касался изменений в городской бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Согласно документу, за счет межбюджетных трансфертов доходы и расходы бюджета увеличиваются на 526, 7 млн рублей. Средства предусмотрены на решение ряда важных вопросов города. Порядка 391 млн рублей пойдет на создание дополнительных мест в детских садах: приобретение здания дошкольного учреждения на 300 мест на улице Новоселов в микрорайоне Древлянка-7, а также дооборудование двух уже приобретенных зданий образовательных учреждений на 150 и 300 мест и начало реализации еще одного проекта.

Подробности - в материале "Столицы на Онего".